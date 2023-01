Ekstrem israelsk gruppe samler inn penger i USA

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

Dokumentasjonen i saken kan tyde på at Israels ytre høyre er i ferd med å få et nytt fotfeste i USA, skriver det amerikanske nyhetsbyrået Associated Press og den israelske graveplattformen Shomrim.

Hvor mye penger som er samlet inn, er ikke kjent. Men mediene har dokumentert pengesporet fra en veldedig amerikansk organisasjon i New Jersey til radikale israelere som er fengslet for grove forbrytelser.

Blant dem er mannen som drepte Israels statsminister Yitzhak Rabin, og personer som er dømt for drap på palestinere.

Mordbrann og pride-drap

Velgjørerne kaller seg Shlom Asiraich. Givere i USA kan via kredittkort gi penger til den israelske gruppa – og få skattefradrag.

Blant dem som nyter godt av Shlom Asiraichs midler, er – ifølge organisasjonens egne markedsføringsbrosjyrer:

Yigal Amir, som skjøt og drepte Rabin under en fredsdemonstrasjon i Tel Aviv 1995.

Amiram Ben-Uliel, som er dømt for drapene på en liten gutt og hans foreldre i en mordbrann på den okkuperte Vestbredden i 2015.

Yosef Chaim Ben Davis, som er dømt for bortføring og drap på en 16 år gammel palestinsk gutt i Jerusalem i 2014.

En ultraortodoks ekstremist som knivstakk og drepte ei 16 år gammel israelsk jente i pride-paraden i Jerusalem i 2015.

Bosettere

Det er vanlig at israelske organisasjoner, sykehus og utdanningsinstitusjoner samler inn penger i USA. Men når strategien tas i bruk av en gruppe som bistår jødiske ekstremister, reiser det juridiske og moralske spørsmål.

En del av bakteppet er dessuten at Israel har fått sin mest høyreorienterte regjering noensinne. I statsminister Benjamin Netanyahus nye koalisjon har ultranasjonalistiske og ekstremistiske politikere fått en makt de aldri har sett makten til.

Shlom Asiraich kan oversettes til «Våre innsattes velferd». Gruppa har samlet inn penger i Israel i alle fall siden 2018. I 2020 ble den registrert som en veldedig organisasjon av en gruppe som i hovedsak består av israelere i bosetninger på den okkuperte palestinske Vestbredden.

[ Forsker advarer mot misjonstelt: – Ytterliggående ]

Terrordom

Minst fem av Shlom Asiraichs sju grunnleggere har selv blitt avhørt av israelske myndigheter for påståtte forbrytelser knyttet til palestinere. Noen er pågrepet og siktet.

Mottakerne av gruppas midler har hyllet innsatsen.

– Dere har ingen anelse om hvor mye dere hjelper oss, sier familien til Ben-Uliel i et håndskrevet brev postet på Shlom Asiraichs Facebook-side.

Han soner tre livstidsstraffer i Israel for drapene på 18 måneder gamle Ali Dawabsheh og hans foreldre i landsbyen Duma. Ben-Uliel ble også dømt for sammensvergelse til å begå en rasistisk motivert forbrytelse som et ledd i en terrorhandling.

Store summer

Shlom Asiraich er en relativt ny organisasjon, og oppføringen i det israelske frivillighetsregisteret gir ikke svar på hvor mye penger den har samlet inn. Men i egne reklamebrosjyrer som nylig ble vist på nyhetskanalen Channel 13, antyder gruppa at den har samlet inn 150.000 shekel. Det tilsvarer drøyt 400.000 norske kroner.

Israelske veldedige organisasjoner har i årevis samlet inn penger i utlandet, spesielt i USA. Mellom 2018 og 2020 donerte jødisk-amerikanske organisasjoner nesten 20 milliarder kroner til Israel – hvert år. Det viser tall fra Noga Zivan, som yter konsulenttjenester til veldedige organisasjoner i Israel.

Inspirert av Kach?

Også høyreorienterte israelske grupper har i lang tid samlet inn penger i USA. Men det er uvanlig at også jødiske ekstremister som dem bak Shlom Asiraich, gjør dette, ifølge Dvir Kariv. Han har tidligere jobbet i den israelske sikkerhetstjenesten Shin Bet, som har ansvar for å bekjempe voldelig jødisk ekstremisme.

Kariv tror Shlom Asiraich er inspirert av andre ytterliggående grupper, og da spesielt Kach. Det er en antiarabisk rasistisk gruppe som i sin tid ble forbudt og terrorlistet i USA, men som ifølge Kariv ble en mester i å samle inn penger fra amerikanere for flere tiår siden.

Israels sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir er en uttalt disippel av Kachs grunnlegger, den høyreekstreme rabbineren Meir Kahane som ble terrordømt i Israel og utestengt fra politikken.

USAs justisdepartement ser på bistand til terroristers familier som en form for materiell støtte til terrorisme — Marcus Owen, advokat

Kan være lovlig

De som vil gi penger til Shlom Asiraich fra USA, kan klikke på en lenke som tar dem til en side drevet av en New Jersey-registrert organisasjon. De kan også donere direkte fra den amerikanske nettsiden.

Straffedømte og deres familier kan anses som trengende og lovlige mottakere av veldedige midler, påpeker Ellen Aprill. Hun er ekspert på skatt og veldedighet ved Loyola Law School i Los Angeles. Å støtte noen som er dømt for terror, kan betraktes som oppmuntring til kriminalitet, men det må i så fall bevises, ifølge Aprill.

Advokaten Marcus Owens er mer kritisk.

– USAs justisdepartement ser på bistand til terroristers familier som en form for materiell støtte til terrorisme, sier Owens, som ledet det amerikanske skattevesenet IRS' veldedighetsenhet på 1990-tallet.

For at IRS skal godkjenne skattefradrag for gaver, må mottakeren drive utelukkende for veldedige, religiøse eller utdanningsmessige formål.

[ 32 aviser felt i PFU for artikkel om Jehovas vitner ]

Beskrives som helter

AP og Shomrim har ikke lyktes med sine gjentatte forsøk på å få Shlom Asiraichs representanter i tale. IRS vil ikke svare på spørsmål om gruppa og viser til at føderal lov forbyr dem å kommentere.

Det amerikanske utenriksdepartementet henviser til justisdepartementet.

– Vi fordømmer ekstremistvold i alle former, heter det derfra.

I oktober, like før jødisk nyttår, tvitret Shlom Asiraich et bilde av gaver de ga til mistenkte i husarrest og familiemedlemmer av israelere som er dømt eller siktet for forbrytelser mot palestinere. En lapp som lå sammen med vinflasker og andre godsaker, beskrev dem som «elskede helter».

– Vær sterk og forbli lojal til det israelske folk og den hellige tora, og ikke slutt å være glad! sto det videre.