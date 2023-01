Frankrike henter hjem 47 kvinner og barn fra fangeleirer i Syria

Det er tredje gang at Frankrike henter en større gruppe med egne statsborgere fra det krigsherjede Syria.

Menneskerettsgrupper har i årevis lagt press på regjeringen i Paris for å få den til å sørge for at koner og barn av antatte IS-krigere får komme hjem. Titusenvis av mennesker, de fleste av dem kvinner og barn, er blitt internert i leirer nord i Syria siden IS ble drevet ut av området i 2019.

Regjeringen har sagt at de ikke kan hente hjem alle uten videre og hevder at potensielt radikaliserte familiemedlemmer av IS-krigere vil utgjøre en sikkerhetsrisiko i Frankrike.

Barnevernet

Men etter grundige undersøkelser av enkeltsaker hentet franske myndigheter i fjor sommer hjem en første gruppe på 16 mødre og 35 barn fra Syria. Ytterligere 55 fikk komme til Frankrike i oktober.

De barna som ble returnert fra Syria tirsdag, kom fra Al-Roj-leiren nordøst i Syria. Leiren kontrolleres av syriskkurdiske styrker og ligger rundt 15 kilometer fra grensene til Irak og Tyrkia.

– De mindreårige ble overlatt til barnevernstjenester og kommer til å bli gjenstand for medisinsk og sosial overvåking, opplyser det franske utenriksdepartementet i en uttalelse.

– De voksne er blitt overlevert til passende juridiske myndigheter, heter det videre.

100 igjen

Ifølge Frankrikes antiterror-påtalemyndighet er kvinnene mellom 19 og 56 år. En arrestordre er utstedt for sju av dem, og tirsdag skulle de fremstilles for en dommer. De åtte andre er tatt hånd om av politiet.

Pårørende-organisasjonen Collectif des Familles Unies roser utenriksdepartementet i en Twitter-melding. Samtidig er det fortsatt over 100 franske barn i syriske leirer, og alle må hentes hjem, ifølge organisasjonen.

Utenriksdepartementet takker den lokale administrasjonen nordøst i Syria for samarbeidet som gjorde det mulig å hente hjem de franske borgerne.

Senest forrige torsdag slo FNs antitorturkomité fast at Frankrike bryter FNs konvensjon mot tortur og grusom, umenneskelig og nedverdigende behandling ved å nekte å hente hjem barn og kvinner fra Syria.

(©NTB)