Se direkte: Søndag blir første palestinske kvinne ordinert til prest

22. januar kl. 14 ordineres Sally Azar til prest i Den lutherske kirken i Jordan og Det hellige land. Hun blir dermed historisk, som første kvinnelige palestinske prest i regionen.

Til Lutheran World sier Azar at hun håper det vil gi et «kraftig budskap om at man beveger seg mot mer kjønnsrettferdighet».

Kirkesamfunnet har menigheter både i Jordan og Palestina. Ordinasjonen finner sted i Øst-Jerusalem.

Følg ordinasjonen her:

Veiteberg møtte Azar i 2021

Den lutherske kirken i Jordan og Det hellige land er Den norske kirkes søsterkirke. Derfor er Oslo-biskop Kari Veiteberg og internasjonal direktør i Kirkerådet Berit Hagen Agøy til stede under ordinasjonen.

Biskop Kari Veiteberg møtte Azar i Oslo i 2021.

– Hun er en flott teolog og har masse gode visjoner for kirken, har Veiteberg tidligere sagt til Vårt Land.

I OSLO: Biskop Kari Veiteberg (til venstre) sammen med Sally Azar og menighetskonsulent Eli Djupvik fra Bekkelaget og Ormøy menighet. (privat)

Skriver kirkehistorie

Kari Veiteberg beskrev da ordinasjonen som et viktig stykke kirkehistorie. Hun mener det er viktig å vise støtte til kvinnelige religiøse ledere i et område der dette ikke er normen.

– Det betyr masse for kvinner som er ledere i Midtøsten at de har mange søstre som heier på dem, sa Veiteberg.

---

Den evangelisk-lutherske kirke i Jordan og Det hellige land

Luthersk kirkesamfunn på Vestbredden og i Jerusalem, samt i Jordan.

2500 medlemmer.

Har utstrakt diakonal virksomhet blant palestinere.

Er søsterkirke med Den norske kirke i Norge.

---