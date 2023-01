Nye masseprotester mot Netanyahus rettsreformer

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

Ifølge israelske medier er over 100.000 mennesker ute i gatene i Tel Aviv lørdag kveld for å vise sin misnøye med den nye regjeringen til Netanyahu og den varslede rettsreformen.

Blant demonstrantene er tidligere statsminister Yair Lapid.

– Folk som elsker staten har kommet for å forsvare demokratiet, rettsvesenet, tanken om et felles liv og et felles gode, skriver han på Twitter og lover å «ikke gi opp før vi har vunnet». Han har også lagt ved bilder av seg selv i demonstrasjonstoget.

Netanyahu har nylig igjen tiltrådt som statsminister i spissen for en koalisjon av nasjonalistiske og religiøse partier. Ifølge ham tar reformen sikte på å gjenopprette balansen mellom den lovgivende, utøvende og dømmende makt. Kritikerne mener imidlertid at reformene vil vingeklippe rettsvesenet og sette det israelske demokratiet i fare.

Reformen vil svekke høyesterett ved å gi nasjonalforsamlingen mulighet for å vedta lover som høyesterett har avvist, med simpelt flertall. Den vil også gi regjeringen større mulighet til å utnevne dommere.

Forslaget har utløst skarp kritikk fra Israels høyesterettsjustitiarius, som kaller den et regelrett angrep på landets rettsvesen.

