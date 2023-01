Meldinger om masseskyting i Los Angeles-forstad – flere skal være drept

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

Skytingen skjedde like etter klokken 22.30 lørdag – 7.30 søndag norsk tid – melder BNO News.

De første meldingene går ut på at et titall personer er skutt og at flere av dem er døde. Nyhetsnettstedet sier det foreløpig ikke er kommet offisiell bekreftelse av noen konkrete tall.

Bilder og videoer i sosiale medier viser et stort oppbud av politi og andre nødetater. LA Times skriver at skadde kjøres til flere sykehus i området.

To vitner sier de hørte skyting, men først trodde det var snakk om fyrverkeri i forbindelse med kinesisk nyttår, som feires i området.