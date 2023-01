Eritreiske soldater forlater Tigray-by

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

Samtidig blir eritreiske soldater værende i to andre byer i den krigsherjede regionen. Eritreiske styrker krysset grensa inn i Tigray for å støtte etiopiske regjeringsstyrker mot regionens myndigheter. Konflikten, som brøt ut i november 2020, har krevd utallige menneskeliv og ført til en enorm humanitær krise.

Eritrea var ikke del i fredsavtalen mellom den etiopiske regjeringen og Tigrays regjeringsparti TPLF som ble undertegnet i november.

Det var til tross for at Eritrea er blitt anklaget for flere av de verste krigsforbrytelsene i konflikten, deriblant en massakre av hundrevis av sivile i nettopp Aksum.

USA og andre vestlige land har utøvd press mot Eritrea for å få dem til å fjerne soldatene sine, og Washington har ilagt sanksjoner mot militæret og regjeringspartiet.

I en telefonsamtale med Etiopias statsminister Abiy Ahmed lørdag kalte USAs utenriksminister Antony Blinken tilbaketrekningen «et stort framskritt».

