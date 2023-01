KrF-Lossius klar for å bli nestleder: – Folk liker at jeg er tydelig

– Jeg brenner for partiet mitt og er klar for å bli nestleder i KrF, sier Jorunn Gleditsch Lossius til Vårt Land.

Nå lanserer fylkeslederen i Agder sitt kandidatur og sine tanker om Kristelig Folkepartis vei fremover.

Det skjer etter at KrFs gruppeleder i Viken fylkesting, Ida Lindtveit Røse, kunngjorde i VG at hun vil inn i partiledelsen.

Dermed er det duket for en nestleder-thriller fram mot KrFs landsmøte på Hamar i april.

Vårt Lands kartlegging av fylkenes høringssvar til valgkomiteen tyder på jevnt løp, men en liten ledelse til Røse.

Ser an om kampvotering

I dette intervjuet snakker Jorunn Gleditsch Lossius blant annet om:

Verdisakene som skiller henne og motkandidaten: abort og Pride.

Tilbakemeldingene og støtten hun kjenner fra grasrota i partiet.

Hvorfor hun mener det er riktig å gi Sør-Vestlandet nok en person i partiledelsen.

Lossius vil ennå ikke avklare om hun vil ta en kampen i landsmøtesalen hvis valgkomiteen anbefaler Røse, og ikke går for henne eller en delt innstilling.

– Jeg avventer komiteens innstilling og vil gjøre mine vurderinger ut fra situasjonen da, sier hun

Men uansett utfall av nestledervalget så er KrF et lag, understreker Lossius:

– Jeg vet at Ida og jeg vil gi jernet i valgkampen uansett, sier hun.

Vil sette grasot foran geografi

Etter at krisevalget i 2021 sendte KrF under sperregrensa og Ingelin Noresjø fra Nordland trakk seg som 2. nestleder, er hele partiets stortingsgruppe og ledelse nå fra Sør-Vestlandet.

Flere fylkeslag som har støttet Røse, har derfor ønsket geografisk bredde i ledelsen.

– Likevel er det nå dødt løp mellom oss. Det aller viktigste er at KrFs medlemmer kjenner sitt engasjement representert i ledelsen, sier Lossius.

Meningene var delte i flere av fylkesstyrene da de vedtok sine høringssvar til valgkomiteen. På landsmøtet er det menige delegater som avgjør.

– KrF står allerede sterkt i Agder. Har ikke dere fått nok?

– Høringsrunden viser at geografi ikke er et avgjørende kriterium for folk. Agder var eneste fylkeslag som gikk fram ved valget i 2021 og gjorde en god valgkamp. Jeg tror vi har mye å bidra med i ledelsen – både om organisasjon og strategi, svarer Lossius.

PÅ STORTINGET: Som 2. nestleder i Familie og kulturkomiteen var Lossius saksordfører for den nye tros- og livssynsloven. Her presenter hun forliket om loven sammen med Carl-Erik Grimstad (V), Himanshu Gulati (Frp) og Kristin Ørmen Johnsen (H). (Erlend Berge)

– Folk sier de slipper å lure på hvor de har meg

Både Lossius og Røse har for lengst stilt seg til disposisjon for valgkomiteen. Onsdag bekreftet Lossius overfor NRK at hun er kandidat etter at Røse gikk ut i VG.

– Hvilke tilbakemeldinger har du fått?

– Responsen viser at jeg har mange støttespillere, som ønsker meg inn i ledelsen. Hadde jeg ikke opplevd at de ønsket meg, så hadde jeg ikke stilt. Jeg har virkelig trua på KrFs politikk og at vi skal greie å bygge oss opp igjen, sier Lossius.

Lossius ble et rikspolitisk fjes da hun representerte KrF i Familie- og kulturkomiteen på Stortinget mens partiet var i regjering.

Der markerte hun seg om valgfrihet for familier, frivillighetens kår og mot det hun mener er venstresidens hang til statlig overstyring i trosspørsmål.

– Hva sier folk til deg?

– At de verdsetter at jeg er tydelig og en forkjemper for de tradisjonelle KrF-sakene. Og at de kan slippe å lure på hvor de har meg i ulike verdispørsmål, for eksempel om menneskeverd, svarer Lossius.

---

Jorunn Elisabet Gleditsch Lossius (42)

Fylkesleder i Agder KrF. Topper KrFs fylkestingsliste i Agder før høstens lokalvalg.

Arbeider til daglig i bistandsorganisasjonen Mercy Ships.

Født i Trøndelag, men kommer fra Lillesand der hun har bodd siden 1996 og vært varaordfører.

Var fast møtende vararepresentant til Stortinget da KrF var i regjering.

---

Skiller lag med Røse om abort

Både Ida Lindtveit Røse og Lossius sto på «blå» side i KrFs retningsstrid høsten 2018. De to har mye til felles, men skiller lag i abortsaken og om Pride-feiring.

Røse har flagget at hun støtter at kvinnen må ha siste ord til uke 12 og var leder sist KrFU vedtok støtte til dagens abortlov i 2016.

Lossius var derimot raskt ute med kritikk da KrFU i fjor høst på ny vedtok å frede dagens abortlov.

– Der skal ikke folk være i tvil om hvor jeg står. KrF må fortsette stå i spissen om forebygging, men vi må også stå opp for å gi barnet i magen sterkere rettsvern. Vi trenger ikke akseptere dagens lov for å ha en sterk stemme mot utvidelse av grensen, sier fylkeslederen i Agder.

Hun understreker at hun har dyp respekt for at andre i partiet tenker annerledes.

KANDIDATENE: Karin Bjørkhaug (Trøndelag), Jorunn Gleditsch Lossius (Agder) og Ida Lindtveit Røse (Viken) har alle stilt seg til disposisjon for nestledervervet. Men i realiteten står racet mellom Lossius og Røse. (Erlend Berge og NTB)

Ville ikke laget Pride-hilsen

Da Ida Lindtveit Røse vikarierte som barne- og familieminister i 2020, kom hun med en videohilsen der hun ønsket «happy Pride».

– Jeg hadde nok ikke gjort det, svarer Lossius når Vårt Land spør om dette.

– Jeg ønsker å vise solidaritet med folk med annen legning. De skal kjenne seg aksepterte og trygge. Men akkurat den markeringen har en kobling til ideologi og politikk, som kolliderer med mitt syn. Men KrF og jeg mener vi må ha takhøyde for at enkelte i partiet vil gå i Pride, utdyper hun.

Lossius understreker at KrFs «sosiale hjerte må skinne gjennom i alle saker»:

– Bare vi lytter til hverandre, er det lite vi ikke kan forstå av andres synspunkter, sier hun.

PEKER VEI: Olaug Bollestad og KrF har arbeidet fram en ny strategi. (Erlend Berge)

Har tro på Bollestads nye strategi

Partileder Olaug Bollestad har sagt at hun vil bredde ut KrF. Onsdag lanserte hun nøkkelpunkter i en ny strategi i Dagbladet, som KrFs sentralstyre vedtatt.

Den konkrete politikken er ikke meislet ut, men ifølge Bollestad skal KrF være «Familie- og oppvekstpartiet», «Helsepartiet», «Eldrepartiet» og «Partiet for et samfunn som bygges nedenfra».

– Jeg håper å bli en god støttespiller for Olaug. Vi har staket ut en strategi jeg har tro på. Nå må vi greie den gode forankringen, så alle i partiet har eierskap, sier Lossius.

At samfunnet bygges nedenfra et viktig prinsipp for henne. Blant andre hjertesaker er kamp mot utenforskap, forteller Lossius. Enten det gjelder barnefattigdom, folk utenfor arbeid eller funksjonshemmede.

GRASROTA: Jorunn Gleditsch Lossius benket seg sammen med lokale partifeller da KrF avholdt sin partitime under Arendalsuka sommeren 2021. (Erlend Berge)

Advarer: – Må klare ivareta grunnfjellet samtidig

I fjor høst gjorde KrF en kartlegging blant sine velgere og medlemmer, som Dagbladet har omtalt.

– Den viser at veldig mange av medlemmene våre er spesielt opptatt av spørsmål knyttet til menneskeverd og tro. Det er en av hovedgrunnene til at de er i KrF. De verdsetter tydelighet og engasjement der, forteller Lossius til Vårt Land.

– Er du redd KrF kan gå for langt i å appellere til nye grupper og så fremmedgjøre et slikt grunnfjell?

– Vi må løfte fram bredden av politikken vår for å nå nye velgere, men ikke være så ivrige at vi mister de gamle. Det kan være en krevende øvelse. For meg er det viktig å bygge på kartleggingen og at vi tør å fronte verdiene våre med stolthet.

– Hva betyr det?

– Jeg tror bare de vil vite at ledelsen står på KrFs vedtatte program og er stolte av det.

– Er det tvil der for tiden?

– Det er ikke jeg den beste til å vurdere.

– Vil du også bli nestleder for å trygge noen velgergrupper?

– Jeg ser jeg omtales som konservativ og tradisjonell. Ja, jeg er konservativ i en del verdisaker. Jeg er tradisjonell hvis det betyr at jeg er opptatt av å ivareta velgerne vi har og sakene kartleggingen viser at vi har eierskap til. Men vi må også tørre å tenke utenfor boksen og utvikle ny politikk om vi vil være relevante, svarer Lossius.

Opptatt av organisasjon

En mindre kjent side ved Lossius, er engasjement for traust arbeid med å bygge organisasjon. Hun har selv flere år bak seg som fylkessekretær i Agder.

– Jeg vil nok legge vekt på våre tillits- og folkevalgte på grasrota. For det er de som er partiet, avslutter hun.