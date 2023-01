Charlie Hebdo-redaktør i Oslo: – Den største trusselen mot ytringsfriheten er selvsensur

– I et demokrati er det ikke sensur som er den største trusselen mot ytringsfriheten, det er selvsensur, sa Biard til en fullsatt sal på Det Gamle Biblioteket i Oslo. Der holdt han foredrag på vegne av Human-Etisk Forbund lørdag formiddag.

Satiremagasinet han er redaktør for, har vært i stormen flere ganger. Sist var for kun noen uker siden da de publiserte karikaturtegninger av Irans øverste leder, Ali Khamenei, til støtte for protestene for kvinners rettigheter i Iran.

Publiseringen skapte sterke reaksjoner blant det iranske prestestyret, som har varslet reaksjoner mot franske myndigheter om ingenting blir gjort.

I 2015 mistet Biard flere kolleger da tolv ble drept i et terrorangrep mot Charlie Hebdos hovedkvarter i Paris. Åtte år senere lever han fortsatt med politibeskyttelse. Siden angrepet har redaksjonen hans jobbet fra en bunker.

Men det er selvsensur Biard er mest bekymret for, noe generalsekretær Trond Enger i Human-Etisk Forbund sier seg enig i.

– Vi ser oftere at høye røster fra de politiske ytterkantene får sette mye av agendaen for samtalen om ytringsfrihet. Det gjør meg bekymret for at mye av selvsensuren forsterkes fordi man opplever et røft ytringsklima, sier han.

[ «Å le av sine ledere er viktig for demokratiet» ]