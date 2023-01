Norge på 14. plass i Ukraina-hjelp

Ifølge beregninger fra Kiel-instituttet ville Norge, målt mot brutto nasjonalprodukt, havne på 14. plass blant bidragsyterne i 2022, skriver Dagens Næringsliv.

USA ga mest i kroner og øre, mens Estland bidro mest i andel av brutto nasjonalprodukt. Noen uker inn i 2023 har Norge rykket flere plasser oppover på Kiel-rangeringen.

Trenger våpen

Plasseringen på listen står dog i noe kontrast til hva utenriksminister Anniken Huitfeldt /Ap) skrev i en kronikk i VG i desember, der hun skrev at «Norge er helt i front med vår støtte til Ukraina – både når det gjelder hvor mye vi gir og hvor raskt vi bidrar».

Parlamentarisk nestleder Åsmund Aukrust i Arbeiderpartiet sier til avisen at Norge kommer til å bidra mer langt mer til både våpen og bistand framover.

– Vi har gitt veldig mye våpen og bidratt mye. Og kommer til å fortsette å bidra hele tiden. Så må vi hele tiden se hvor mye vi kan støtte. Det Ukraina trenger aller mest, er våpenstøtte. Så trenger de alt mulig annet også, men våpen er viktigst. Det er kjempeviktig for Arbeiderpartiet å fortsette å bidra med det, understreker han.

Han lover at støtten fortsatt vil ha et stort omfang, over flere år, og utelukker heller ikke at sanksjonene mot Russland vil bli utvidet i år.