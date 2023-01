Fredsprisvinner frikjent for skatteunndragelse

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

Ressa har vært en skarp kritiker av landets tidligere president Rodrigo Duterte og hans såkalte krig mot narkotika. Like før han gikk av, fikk Ressa ordre om å stenge ned Rappler, som er et nettsted for uavhengig gravejournalistikk, og som hun selv grunnla i 2012.

Det er reist minst sju saker mot Ressa der hun må kjempe mot anklager om alt fra skatteunndragelse til brudd på loven om utenlandsk finansiering.

I en uttalelse etter frifinnelsen omtaler Ressa den som en seier for fakta, sannhet og rettferdighet.

– Dette er ikke bare en seier for Rappler, men en seier for enhver filippiner som har blitt urettmessig anklaget. Disse anklagene. var politisk motivert, sier Ressa, som videre kaller rettsprosessen for «uforskammet maktmisbruk».

Ressa vant Nobels fredspris i 2021 sammen med den russiske redaktøren Dmitrij Muratov.