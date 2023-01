Erna Solberg: – Rødt kommer til å snu om Ukraina

I Vårt Lands politiske podkast Kammerset sier Høyres leder Erna Solberg at hun tror Rødt kommer til å snu.

Etter gårsdagens Debatten-sending på NRK flagger flere profilerte medlemmer av partiet at de har endret syn på partiets gjeldende politikk.

I dag tidlig meldte NTB at også Rød Ungdom ber Rødt snu om våpenstøtte til Ukraina.

Onsdag gjestet den tidligere statsministeren podkasten Kammerset, hvor hun blant annet snakket om Rødts motstand mot å støtte Ukraina med våpen.

– Jeg tror Rødt kommer til å endre standpunkt når det gjelder militære våpen til Ukraina, rett og slett fordi jeg mener de ikke kan stå i en situasjon der Russland har et sånn voldsomt overgrep på Ukraina.

– Ser ut som Putins bestevenner

Solberg peker blant annet på de menneskelige lidelsene det ukrainske folket går gjennom, noe de aller fleste norske velgere får med seg gjennom media. Solberg mener det handler om politisk historieskriving;

– At andre land ikke skal bidra med våpen til Ukraina i en sånn situasjon er krevende. Hvis Rødt ikke gjør det, så vil de i framtiden se ut som Putins bestevenner på det politiske kartet, ikke bare i Norge, men i veldig mange naboland.

Rødt er ikke enige med seg selv

SNUDD: Leder i Rød Ungdom Alberte Tennøe Bekkhus. (Beate Oma Dahle/NTB)

Det var under en opphetet diskusjon på NRK-programmet Debatten tirsdag kveld at sentralstyremedlem Joakim Møllersen i Rødt stod fast på at Norge ikke burde forsyne Ukraina med våpen.

Han peker på at Nato motarbeider forhandlingene i krigen, og har en interesse av å holde den gående for å svekke Russland, skriver VG.

Nå ber Rødt-topp og partisekretær Benedikte Pryneid Hansen Rødt om å snu.

SNU: Rødts partisekretær Benedikte Pryneid Hansen. (Beate Oma Dahle/NTB)

– Jeg mener Norge bør støtte Ukraina med våpen. Ukraina fører nå en rettferdig motstandskamp mot en aggressiv motstander. De har all rett til å forsvare seg. Dette er i tråd med FN-pakten, og dette bør Rødt støtte, mener jeg. Jeg er glad for debatten og jeg håper vi lander på et standpunkt at vi kan støtte Ukraina med våpen, sier Hansen til NRK.

Nå går også Rød ungdom-lederen Alberte Tennøe Bekkhus ut og ber moderpartiet snu. Hun mener det er naivt å ikke sende våpen:

– Jeg har gått i meg selv, og mange av argumentene vi hadde mot å sende våpen, har vist seg å ikke stemme. Ukraina kjemper nå en intens forsvarskamp. Det har kun vært mulig gjennom at de har fått våpen. Å da si nei til å gjøre det opplever jeg som at man indirekte svekker motstandskampen, sier hun til Klassekampen.

Rødt: Fortsatt nei til våpenstøtte

Rødt har fortsatt ikke snudd og står alene i det politiske landskapet om å ikke ville sende militære våpen til Ukraina.

Uttalelsene fra Erna Solberg er hentet fra Vårt Lands politiske podkast Kammerset. Det var under podkast-posten som litt humoristisk kalles for «profetien» at hun kom med uttalelsen om at Rødt ville snu.

