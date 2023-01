Kvinneprestmotstander vil ha sluttpakke, ifølge NRK

Benjamin Bjørnsen Anda, sokneprest i Giske på Sunnmøre, har bedt biskopen i Møre om en sluttpakke, ifølge NRK. Anda har tidligere markert seg som motstander av kvinner i prestetjeneste.

NRK siterer et brev fra biskop Ingeborg Midttømme til soknepresten som ble sendt før jul.

«Om vi forstår deg rett er en slik sluttpakke ment å bli oppfattet som en økonomisk kompensasjon for deg ved opplevd belastning gjennom vedtak gjort av Bispemøtet i 2020», skriver biskopen i brevet, ifølge NRK.

Under Bispemøtet i 2020 ble det klart at prester ikke kunne velge å ikke samarbeide med andre prester på grunn av kjønn.

– En prest kan ikke påberope seg en rettighet til å avstå fra samarbeid med andre prestekolleger, skrev Bispemøtet i et felles vedtak.

Anda ønsker ikke å kommentere saken.

– Jeg har ikke annen kommentar enn at jeg synes det er dypt kritikkverdig at et brev mellom arbeidstaker og arbeidsgiver blir videreformidlet til pressen, hvor det ikke har noe å gjøre, og hvor saker blir sett ut av sin sammenheng, skriver Anda i en SMS til Vårt Land.

– Blir fort en likestillingsdebatt

Ett år før bispedømmet fattet vedtaket, skrev Anda en kronikk i Vårt Land, med tittelen «Slike som eg blir sett på som mørkemenn».

«Debatten om kvinnelege prester blir fort en likestillingsdebatt i ­stedet for en teologisk en. Må vi som står fast ved at prestetjenesten er lagd på mannen, i saken tie still?», skrev han den gang.

Han gjentok at han var motstander av kvinner i prestetjeneste i et portrettintervju med Sunnmørsposten i 2022:

– Det har ikke for meg vært viktig å fremheve det, vi tenker jo ulikt om ting både i politikk og teologi, og da har jeg havnet på den siden som kalles konservativ. Min opplevelse er at konservative ikke er trauste og kjedelige, men at det finnes enormt mye livsglede. Vi må tåle å leve med uenighet, sa Anda til avisa.

Kvinneprestmotstander fikk sluttpakke i 2021

I 2021 gikk Mikael Bruun av som sokneprest i Stedje og Fjærland. Bruun var en tydelig kvinneprestmotstander, og skrev blant annet et innlegg i Vårt Land hvor han utdypet hvorfor han mente at prestetjenesten skulle være forbeholdt menn.

– Det er viktig for meg å presisere at jeg ikke har fått sparken eller er blitt presset til oppsigelse. Samtidig ser jeg at rommet for tradisjonell teologi i Den norske kirke er blitt veldig trangt. Da er det en naturlig konsekvens å gå videre, sa Bruun til Vårt Land da det ble kjent at han skulle slutte.

Bruun fikk med seg en økonomisk sluttpakke da han gikk av, ifølge daværende biskop i Bjørgvin, Halvor Nordhaug.

– Vi har inngått en sluttavtale. Sånne avtaler innebærer alltid en økonomisk bit, sa Nordhaug.

Han ønsket ikke å fortelle hva sluttpakken inneholdt, eller hvor mye den var verdt i kroner.

Vårt Land har vært i kontakt med Martin Enstad, leder i Presteforeningen, som sier han ikke har noen kommentar til Andas eller Bruuns sluttpakker.

– Vi kommenterer ikke enkeltsaker. Men i arbeidslivet generelt er sluttpakker en måte å avslutte et arbeidsforhold i minnelighet, så det er ikke noe prinsipielt i veien for det, sier Enstad.