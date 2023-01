Britenes statsminister vil stanse skotsk lov om kjønnsskifte

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

Det melder avisen The Times, som skriver at det er svært uvanlig av Storbritannias statsminister å gripe inn i en lovgivningsprosess på den måten.

Kongelig godkjenning, eller sanksjon, er statsoverhodets godkjenning av enkelte lover som nasjonalforsamlingen fremmer, for å gjøre den gyldige.

Den nye skotske loven vil kutte ventetiden for endring av juridisk kjønn ved kun å kreve at personen selv erklærer kjønnsskifte. Tidligere var det krav om en medisinsk diagnose for kjønnsinkongruens som dokumentasjon.

Skottlands nasjonalforsamling vedtok loven forrige uke med 86 stemmer for og 39 mot. Loven senker også aldersgrensen for kjønnsskifte fra 18 til 16 år.

Ifølge The Times frykter britiske ministre at loven kan føre til at skotske innsatte i engelske fengsler som biologisk sett ble født som menn, men som har skiftet juridisk kjønn, vil kreve å bli satt i kvinnefengsler.

Det er også bekymring for at personer som bytter juridisk kjønn i Skottland, vil ha et annet juridisk kjønn når de oppholder seg i England og Wales.