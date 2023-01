Stortinget vil ha kortbetaling på alle ladestasjoner

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

I innstillingen som torsdag ble avgitt i transport- og kommunikasjonskomiteen, går samtlige partier representert i komiteen inn for å få på plass kortbetaling på nye hurtigladere.

Et flertall bestående av SV, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Venstre ønsker også at ladeselskapene må sørge for å ettermontere en kortbetalingsløsning på allerede eksisterende ladestasjoner innen utgangen av 2025.

– Elbil skal være for alle og det er oppløftende at Stortinget ønsker mer forbrukervennlig lading og er konkrete på når dette skal på plass, sier Unni Berge, leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i Elbilforeningen.

– Det er fantastisk at samtlige partier er enige om at vi ikke kan fortsette med det lite forbrukervennlige betalingskaoset vi har i dag, sier Berge i en pressemelding.