Medlemsvekst for Arbeiderpartiet – Giske-lokallag bidrar kraftig

– Det er ingen tvil om at det er ett fylke og spesielt ett lokallag som har fått mye oppmerksomhet rundt medlemstall i året som har gått, og jeg synes det er utrolig hyggelig at Nidaros og Trøndelag har fått så mange nye medlemmer til partiet, sier partisekretær Kjersti Stenseng i Arbeiderpartiet.

Hun sender en hilsen til alle de nye medlemmene – og også til dem som har jobbet med å verve dem.

– Solid jobb

Tidligere Ap-nestleder Trond Giske har markert seg som leder av lokallaget Nidaros Sosialdemokratisk Forum i Trondheim, som har hatt rakettvekst det siste året.

Lokallaget opplyste nylig at de har over 3.000 medlemmer, noe som gjør det til landets største og større enn flere fylkeslag i partiet.

– Medlemmene er selve kjernen av partiet vårt og er utgangspunktet for alt vi foretar oss. Derfor er det veldig hyggelig med vekst i medlemstallet i år også og det er gjort en solid jobb i partiorganisasjonen over hele landet for å oppnå dette, sier partisekretær Kjersti Stenseng.

Fire fylker går tilbake

En oversikt Arbeiderpartiets partikontor sendte ut torsdag, viser at 10 av 14 fylkeslag har opplevd medlemsvekst i løpet av 2022.

Til sammen har Ap nå 48.444 medlemmer, som er 2.803 flere enn i fjor. I Trøndelag er det kommet til 2.629 nye medlemmer det siste året, det tilsvarer nesten 94 prosent av den netto medlemsveksten.

Medlemstallet har dermed økt litt også om man holder Trøndelag utenom.

– For at vi skal treffe i det store og i det små, er vi helt avhengig av å være til stede over hele landet, engasjere oss i alle samfunnslag og bringe de viktige sakene til torgs. Det er slik vi utvikler den beste politikken for det brede lag, sier Stenseng.

Veksten er størst i Trøndelag, Finnmark og Nordland, mens medlemstallet går tilbake i Østfold, Oslo, Innlandet og Rogaland.

Hele listen:

Her er hele listen over medlemstallet i partiet ved utgangen av 2022 (året før i parentes):

Østfold: 2.333 (2.430)

Akershus: 3.948 (3.928)

Oslo: 4.572 (4.755)

Innlandet: 5.819 (6.229)

Buskerud: 1.948 (1.873)

Vestfold og Telemark: 3.878 (3.701)

Agder: 2.392 (2.362)

Rogaland: 2.632 (2.679)

Vestland: 5.128 (5.081)

Møre og Romsdal: 2.042 (1.979)

Trøndelag: 7.584 (4.955)

Nordland: 2.864 (2.612)

Troms: 1.672 (1.558)

Finnmark: 1.540 (1.399)

Svalbard: 36 (31)

Ap – sentralt: 56 (69)

Totalt: 48.444 (45.641)