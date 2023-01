Måling: Arbeiderpartiet har mistet 400.000 velgere

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

På januarmålingen som Opinion har foretatt for FriFagbevegelse, Dagsavisen og Avisenes Nyhetsbyrå (ANB), får Ap en oppslutning på 18,5 prosent, mens Høyre, som gjør sin beste måling på nesten ti år, er større enn både Ap, Sp og SV til sammen med sine 33,5 prosent.

783.394 personer stemte på Ap ved valget for halvannet år siden. Mer enn halvparten av disse velgerne – 51 prosent – har enten gått til et annet parti eller satt seg på gjerdet, skriver Fri Fagbevegelse.

– Dette er et dramatisk fall for Ap. Partiet har mistet velgere på kortere tid enn noen annet regjeringsparti så lenge vi har hatt meningsmålinger, sier valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning.

18,5 prosent oppslutning for Ap på denne målingen er en svak framgang fra desember, med 0,4 prosentpoeng.

For regjeringskollega Sp ser det lysere ut enn på lenge – partiet gjør et lite byks og får en oppslutning på 7,1 prosent i januar, fram med 1,8 prosentpoeng.

Både Venstre og KrF ligger under sperregrensen.

Slik ser januarmålingen ut: Ap 18,5 (+0,4), Høre 33,5 (+0,8), Sp 7,1 (+1,8), Frp 12,4 (+0,2), SV 7,6 (-2,0), Rødt 6,2 (-0,5), Venstre 3,4 (-2,4), MDG 2,6 (-0,6), KrF 3,6 (+0,1), Andre 5,1 (+2,2).

Feilmarginene varierer mellom én og tre prosentpoeng.

