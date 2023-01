Må Kongen tro? Nå faller avgjørelse om å fjerne Gud i Grunnloven

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

Det var i juni 2020 at stortingspolitikere fra Venstre og SV fremmet forslag om å endre flere paragrafer i Grunnloven for å fjerne siste rest av statskirken.

Felles for paragrafene er at de tar for seg tilknytningen mellom den norske stat og Den norske kirke (DNK). De ble beholdt, selv om statskirken ble vedtatt avskaffet gjennom stat/kirke-forliket i 2008.

I forbindelse med denne «skilsmissen» i 2008, sa Kongen selv til daværende kirkeminister Trond Giske (Ap) at han fant det naturlig at Kongen skulle være et medlem av den norske folkekirken.

Dette vil SV og Venstre ha en slutt på. De vil fjerne paragraf fire som sier at Kongen alltid skal vedkjenne seg den evangelisk-lutherske religionen.

Torsdag formiddag faller den endelige avgjørelsen i Stortinget. Da skal forslaget stemmes over for andre og siste gang i Stortinget.

Vil fjerne setning om kristen arv

Paragraf to i den norske grunnloven lyder nå:

«Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv. Denne Grunnlov skal sikre demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene.»

I SVs og Venstres forslag foreslås det å fjerne setningen om den kristne og humanistiske arv, de ønsker å kun ha med den andre setningen i paragrafen.

SV og Venstre foreslår også en ny paragraf 99, der det skal lyde:

«Alle innbyggere i riket har fri religions- og livssynsutøvelse. Alle tros- og livssynssamfunn skal understøttes på lik linje.»

