Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

Sp og Ap er de store ordførerpartiene i Norge: De har til sammen fire av fem ordførere. Nå kan høstens kommunevalg bli skjebnesvangert for begge partier – og historisk dårlig. På vei inn i et viktig valgår får Sp 9,1 prosent på meningsmålingene, tatt opp i begynnelsen av januar for TV2.

Sentrale kilder i både Sp og Ap erkjenner at regjeringen nok ville fått mest igjen med flest mulige rødgrønne kommuneallianser til høsten, men at interessen akkurat nå ikke er særlig til stede i noen av partiene. Hvorfor ikke?

Sps Lundteigen: Dårlige lokale erfaringer med Ap

Stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen (Sp) sier at det er krevende å få til allianser på kommunenivå mellom Sp og Ap.

– Sp lokalt har rett og slett for mange erfaringer med at Ap har valgt å få støtte fra Høyre, eller støtte Høyre, ved konstituering i kommunestyrene.

[ Ap-topp tar oppgjør med arbeidslinja ]

Lundteigen trekker fram to konkrete eksempler på kommuner hvor Ap valgte Høyre som samarbeidspartner Sp:

I Hol kommune mistet Ap hele 10,4 prosent av velgerne sine fra 2015 til 2019. På samme tid vokste Sp i Hol med 21 prosent. Lundteigen mener at dette er et eksempel på at Aps samarbeid med Høyre ble straffet av velgerne.

Han viser også til Ringerike kommune. Etter fire år med Høyre-Ap-styre der, mistet Ap 12,3 prosent av velgerne i 2019-valget, Sp vokste med 15 prosent.

PROBLEM: For Sp er det vanskelig å samarbeide med Ap lokalt, mener Sps Per Olaf Lundteigen. (Alf Simensen)

I mange kommuner konkurrerer Ap og Sp om ordførerkjedet. — Geir Pollestad, parlementarisk nestleder i Sp

Revidert nasjonalbudsjett SP-TOPP: Mange steder er Sp og Ap konkurrenter lokalt, mener Pollestad. (Stian Lysberg Solum/NTB)

– I mange kommuner konkurrerer Ap og Sp om ordførerkjedet. Vi har ingen tradisjoner for å gi føringer til våre lokallag. Det kommer vi ikke til å gjøre denne gangen heller, sier Sp-topp Geir Pollestad.

Regjerings politikk skulle realiseres, ikke saboteres

At Sp og Ap søker ulike samarbeidsformer for å søke mest mulig lokal makt er verken nytt eller utypisk for Ap eller Sp, bekrefter kilder i begge partiene. Men første gangen de styrte landet sammen i 2007 var formaningene fra Aps partiledelse om samarbeid en annen.

Daværende partisekretær i Ap Martin Kolbergs mantra var at skulle den rødgrønne regjeringen få gjennomslag for sentral politikk, måtte man overføre det gode rødgrønne regjeringssamarbeidet i kommune- og fylkesting.

---

Kommunevalg

Valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 er mandag 11. september.

356 ordførere skal på valg.

Sp og Ap har fem av fire av Norges ordførere

Ap har 148 ordførere

Sp har 138 ordførere

---

[ Rødt roser Ap for oppgjør med arbeidslinja ]

Den gangen gikk også Sps daværende leder Åslaug Haga hardt ut på Sps landsmøte og advarte mot et lokalt samarbeid med FrP:

– En akutt trussel for Senterpartisamfunnet, sa hun ifølge VG.

På samme tid gikk Ap-veteran Martin Kolberg ut i Stavanger Aftenblad:

– Regjeringens politikk skal realiseres, ikke saboteres.

Oppfordringen om å søke lokal makt sammen var linja den gangen.

LO Stats Kartellkonferanse 2022 AP-TOPP: Kjersti Stenseng er partisekretær i Ap, her på LO Stats Kartellkonferanse i 2022. (Terje Bendiksby/NTB)

Ap: Vil ikke gi tydelige oppfordringer

Aps partisekretær Kjersti Stenseng ønsker at Ap lokalt søker rødgrønt samarbeid. Men hun ønsker ikke å komme med noen oppfordring slik Martin Kolberg gjorde i 2007. Hun overlater nå til lokalpolitikerne å velge samarbeid:

– Vi har god erfaring med rødgrønt samarbeid, og ønsker å få til gode rødgrønne samarbeid etter valget. Jeg har tillit til at lokalpolitikerne våre kjenner forholdene best og kan lage styringsdyktige samarbeid som gir flertall for vår politikk, sier Stenseng til Vårt Land.