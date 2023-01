Politidirektøren: Private organisasjoner skal ikke lære opp politiet i politiarbeid

– Politifaglig kompetanse er det politiet selv som skal sørge for, sier hun til NTB.

Hun slår fast at det ikke er riktig å overlate til en privat organisasjon som NNPF å utarbeide kunnskapsgrunnlag og lære opp politiet i noe som er så tett knyttet til politiets fagfelt og maktmonopol.

Bjørnland har akkurat fått rapporten fra utvalget som har undersøkt samarbeidet mellom politiet og organisasjonen Norsk Narkotikapolitiforening. Der slås det fast at foreningen, som har frontet klare synspunkter om ruspolitikk og tiltak, har hatt en for stor rolle i opplæringen av norske politifolk.

Politiets maktmonopol

Bjørnland understreker at hun ikke har lest hele rapporten. Men hun mener det som foreløpig peker seg ut som mest alvorlige, er det såkalte Dopingprosjektet. Fra 2015–2017 fikk NNPF i oppdrag å lage og gjennomføre et kursopplegg for politiet etter at nye lover om doping trådte i kraft i 2013.

– Det at oppdraget innenfor noe som bør være et monopol for politietaten går til en privat forening, er problematisk, sier hun.

Hun mener politiet i dag er bedre i stand til å gjennomføre opplæring selv, fordi politidistriktene er blitt større, og hun viser også til etter- og videreutdanning på Politihøgskolen og kurs i regi av Kripos.

Bør endre navn

Politidirektøren støtter utvalgets råd om at NNPF bør vurdere å endre navnet for å unngå at utenforstående oppfatter dem som representanter for politiet.

Politiansatte kan fortsatt være medlem i og dra på kurs i regi av NNPF og andre private foreninger så lenge kursene er faglig fundert og holder nødvendig kvalitet, påpeker Bjørnland.

Utvalget er også bekymret for ytringsfriheten til politifolk fordi debatten om narkotikapolitikken har vært steil, og at det har vært vanskelig å stille spørsmål ved NNPFs kunnskapsgrunnlag.

Bjørnland sier arbeidsmiljøundersøkelser tyder på at det står ganske bra til når det gjelder ytringsfrihet.

– Men når vi leser dette fra utvalget, må vi gå i oss selv og se om det er godt nok, sier hun.