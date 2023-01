Kun et fåtall tilfeller av vold i nære relasjoner blir avdekket av terapeuter

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

Fysisk vold mellom foreldrene rammer både barn og foreldre i en familie, og i slike tilfeller kan familier som opplever samarbeidsproblemer, oppsøke familieverntjenesten.

I en ny studie ble terapeuter i tjenesten og foreldre spurt om det er eller har vært fysisk vold mellom foreldrene. Undersøkelsen avdekket at terapeutene bare avdekket vold i familien i 18 prosent av tilfellene.

– Det vil si at i ganske få av familiene hvor vold har forekommet, er terapeuten i familieverntjenesten faktisk klar over at det forekommer vold, sier Tonje Holt, forsker ved Folkehelseinstituttet.

Blant de 1.387 inkluderte familiene var det 29 prosent som svarte bekreftende på ett eller flere spørsmål om det har forekommet fysisk vold mellom foreldrene.

I motsetning til hva foreldrene rapporterte, svarte terapeutene at det var fysisk vold kun blant 6 prosent av familiene i utvalget. Faktisk svarte terapeutene «ikke i det hele tatt» på spørsmål om fysisk vold i hele 82 prosent av familiene hvor det forekom slik vold.

[ Knut Jostein har holdt hendelsene fra oppveksten med faren skjult. Nå vil han fortelle ]