Hver tredje amerikaner går ikke i kirka

En av tre amerikanere, omtrent 33 prosent, deltar aldri i religiøse sammenkomster. Før pandemien var tallet 25 prosent. Det viser undersøkelsen «Tro etter panedmien: Hvordan covid-19 endrer amerikansk religion» gjort av Survey on American Life på oppdrag av American Enterprise Institute.

Svenske Dagen omtalte saken først.

Trenden er synlig i alle ulike samfunnslag, ifølge undersøkelsen, men tre grupper skal ha blitt påvirka mer enn andre.

«Unge mennesker, single og de som identifiserer seg som liberale har slutta å delta på religiøse sammenkomster i mye større grad enn andre amerikanere. Også før pandemien opplevde disse gruppene den mest dramatiske nedgangen i spørsmål om religiøs tilhørighet, praksis og identitet,» står det i sammendraget til rapporten.

Konservative over 50 år, kvinner, ektepar, og de med høy utdanning viser minst endring i religiøs deltakelse.

Færre deltar, men de er fortsatt religiøse

Kun 13 prosent oppga at de deltok i fysiske gudstjenester sommeren 2020. Våren 2022 hadde tallet steget til 27 prosent, men fortsatt betydelig lavere enn før pandemien da nesten halvparten av amerikanere deltok fysisk i religiøse sammenkomster.

Likevel konstaterer forskerne at få personer har endret religiøs tilhørighet under pandemien. Dette ser de på som en «frikobling» av religiøs identitet og utøvelse av religionen, skriver svenske Dagen.

GLISSENT: I en baptistkirke i North Carolina var det i september 2022 god plass til flere folk i benkeradene. (Karl B DeBlaker/AP)

En undersøkelse fra det amerikanske bibelselskapet, State of the Bible: USA 2022, viser at omkring 66 prosent av unge voksne som oppga at de var kristne ikke deltok i noen form for gudstjeneste i løpet av en måned.

Flere gikk i kirke i Lillestrøm

En stikkprøve gjort av Vårt Land fra julaften i fjor viste at færre deltok på julegudstjeneste enn årene før pandemien. Da sa religionsforsker Anne Stensvold at tradisjoner kan endres ved store hendelser.

– Korona var en sånn begivenhet som rammet alle, og som førte til at vi måtte endre vanene våre, sier Stensvold.

I Lillestrøm derimot har pila pekt oppover etter nedstengingen av samfunnet. 2022 ble et rekordår for Lillestrøm kirke, og på det meste besøkte 1600 mennesker kirka. Det melder Mitt Lillestrøm.

