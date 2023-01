Utlendingsdirektoratet står på sitt: Joel og Rhonda Harmon får ikke oppholdstillatelse i Norge. Det skriver avisa Dagen.

Det amerikanske ekteparet kom til Norge i november 2021 for å lede Frelsesarmeens menighet i Levanger. Fra de ankom Norge, skulle det gå nesten et helt år før de fikk svar på søknaden om oppholds- og arbeidstillatelse. Og svaret var ikke det de håpet på.

I november i fjor fikk de nemlig avslag – og beskjed om at de måtte forlate landet innen 3. desember. Bakgrunnen var at personer som kommer til Norge for å arbeide som religiøse ledere, må ha masterutdannelse. Dessuten tjener paret under 449.000 kroner, som er et annet minstekrav.

Vårt Land skrev i midten av desember at Utlendingsdirektoratet skulle revurdere saken. Paul Skoglund, leder i UDI Opphold, var klar på at det måtte være rom for skjønn, og at kravet om mastergrad ikke var absolutt.

I familien Harmons tilfelle var det derimot ikke tilstrekkelig. Ifølge Dagen har ekteparet derimot bestemt seg for at de ikke skal klage på avslaget, og skal i stedet arbeide for Frelsesarmeen i USA.

