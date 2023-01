VADSØ (Dagsavisen): − Det «makeskiftet» som ligger til grunn for rettsavklaringene er ulovlig. Den setter til side samenes eiendomsrett til sine tradisjonelle områder og definerer alle områdene som felleseie for finnmarksbefolkningen. Sametinget og fylkestinget hadde ikke mandat til å avtale bort de rettighetene samene var gitt ved lov, sier Nils Thomas Utsi til Dagsavisen.

Han representerer Sohpar, som er samenes opprinnelige grunneierorganisasjon. I et brev til Domstoladministrasjonen har de krevd at rettssaken skal utsettes. «Makeskiftet» som Utsi referer til er at det har vært inngått en avtale mellom Sametinget og norske myndigheter, noe Sametinget benekter, ifølge Utsi.

GRUNNEIERNE: Nils Thomas Utsi representerer Sohpar som er samenes opprinnelige grunneierorganisasjon. Han har krevd at rettssaken i Karasjok utsettes. (Privat)

At det har funnet sted et «makeskifte» ble lagt dødt av Sametinget i plenum i oktober i 2020. Daværende distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H) deltok også på møtet og avviste kategorisk at det hadde funnet sted en slik avtale, ifølge Sagat. I sitt brev Domstoladministrasjonen bruker Utsi likevel påstandene om at avtalen finnes.

− «Makeskiftet», slik som professor og høyesterettsdommer Jens Edvin Skoghøy refererte avtalen som, betød at man hadde lagt all grunn i Finnmark i en felles pott. Sametinget gikk med på at de samiske områdene skulle legges i et felleseie med all annen grunn i Finnmark. Denne avtalen binder rettsavklaringene, slik at alle felles grunneierrettigheter i Finnmark må tillegges Fefo – eller iallfall ikke betraktes som egne samiske områder, hevder Utsi.

Kommisjon støtter eierskapet

I dag er det Finnmarkseiendom (FeFo) som eier 96 prosent av arealene i Finnmark etter at de ble overført fra Statskog SF i 2006 som et resultat av Finnmarksloven. I 2019 leverte Finnmarkskommisjonen en grundig rapport der flertallet konkluderte med at den usolgte grunnen i Karasjok er kollektivt eid av lokalbefolkningen i Karasjok, ifølge Sagat.

Mindretallet var enige om at lokalbefolkningen opprinnelig hadde eid grunnen kollektivt, men at det har endret karakter fra eiendomsrett til bruksrett.

UENIG: Fefo-direktør Jan Olli mener Finnmarkskommisjonens flertall tar feil. (Eirik Palm/Eirik Palm, FeFo)

Fefo har ikke akseptert et lokalt kollektivt eierskap. Derfor er det reist to søksmål for utmarksdomstolen for Troms og Finnmark, og det er denne rettssaken som startet i Karasjok mandag.

Fefo-direktør Jan Olli mener Finnmarkskommisjonens flertall tar feil.

− Vi mener at kommisjonens konklusjon er feil, både historisk og juridisk. Dette vil bli nærmere belyst under saken. FeFos mandat i henhold til loven er kun å ta stilling til kommisjonens konklusjon, og vår agenda er kun at «rett skal være rett», sier Olli.

Viktig for Finnmarks befolkning

Fefo-direktøren mener at saken er ikke viktig for FeFo, men at den er viktig for Finnmarks befolkning.

− Det er viktig for Finnmarks befolkning at saker som innebærer en så stor endring av rettighetsforholdene som det Finnmarkskommisjonen har konkludert med, må prøves rettslig dersom man er usikker på om kommisjonens konklusjon er riktig, sier Olli.

Konflikten om eierskapet til grunnen i Finnmark har en lang historie, og det er helt ulike tolkninger av ILO-konvensjonen 169, om urfolk og stammefolk i selvstendige stater. Jan Olli mener det finnes egne samiske områder i Finnmark.

− Finnmarksloven bygger på denne forutsetningen, men Stortinget valgte å lage en felles løsning for hele Finnmark framfor å gjennomføre en kartlegging i henhold til ILO-konvensjon nr. 169. Det samiske folks landrettigheter i Finnmark er sikret gjennom Finnmarksloven. Saken som skal gå for Utmarksdomstolen gjelder ikke om hvorvidt området er samisk eller ikke, sier Fefo-direktøren.

Rykende uenig om tolkning

Der er Nils Thomas Utsi rykende uenig:

− Samene, slik som andre urfolk, har hatt eiendomsretten til sine tradisjonelle områder fra før deres områder ble innlemmet i en stat. Samenes eiendomsrett er akseptert som juridisk rett gjennom inkorporeringen av ILO 169, slik den gjelder i Norge. På grunn av makeskifte-avtalen om Finnmark, så har vi paradoksalt i gang en rettsprosess, som forholder seg til denne ulovlige avtalen i stedet for gjeldende lov, sier Utsi.

Rettssaken går i Karasjok fra 9. til 27 januar.

FINNMARKSEIENDOMMEN

Rettssaken i Karasjok handler om utmark i Finnmark skal forvaltes lokalt eller av organisasjonen Finnmarkseiendommen.

Finnmarkseiendommen - Finnmárkkuopmodat (FeFo)er et norsk særlovorgan opprettet ved finnmarksloven av 17. juni 2005 for å eie og forvalte grunn og naturressurser i Finnmark.

- (FeFo)er et norsk særlovorgan opprettet ved finnmarksloven av 17. juni 2005 for å eie og forvalte grunn og naturressurser i Finnmark. Omtrent 95 prosent av arealet i Finnmark ble 1. juli 2006 overført fra Statskog til grunneierorganet Finnmarkseiendommen Finnmárkuopmodat (FeFo).

FeFo skal eie og forvalte grunn og naturressurser i Finnmark og er slik grunneier på vegne av alle bosatte i Finnmark.

Store deler av Finnmarks kystlinje på 5.400 km forvaltes av FeFo.

Kilde: wikipedia.org

