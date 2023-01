Flere tok kontakt med Mental Helse i fjor

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

Det viser tall P4 har fått fra Mental Helse. Det er særlig krig og dårligere økonomi som gjør at folk sliter, forteller daglig leder for svartjenestene, Aslaug Timland Dale.

– Barn helt ned til ni år er bekymret for både foreldrenes økonomi, hva de kan være med på og ikke være med på, men også om det blir krig i Norge, sier hun.

Økningen har vært særlig stor på Mental Helses døgnåpne chat, som ble satt i gang i etterkant av pandemien. Blant de voksne som trenger noen å snakke med, er det gjerne økonomiske tap som er vanskelig.

Direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet sier krig og uforutsigbare tider kan gjøre at vi står overfor en ny bølge av psykiske plager.

– Jeg tenker at i en situasjon der vi har store endringer i løpet av kort tid og mange som opplever økt uro og usikkerhet om fremtiden, så er det risiko for at det kan ramme dem som er mest utsatt fra før, sier FHI-direktøren.

(©NTB)