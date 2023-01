Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

Det bekrefter Flåtens ektefelle, Rosemarie Flåten, overfor Verdinytt.no. Flåten var bosatt på Filippinene og døde etter kort tids sykeleie.

Flåten var kjent som grunnlegger av frimenigheten Levende Ord, der han var pastor fra 1992 til 2006. Menigheten var Norges største frimenighet på et tidspunkt, ifølge Dagen.

Enevald Flåten etterlater seg to sønner og to døtre.

I 2006 opplevde Levende Ord en krise som ledet til at Flåten forlot menigheten. Menigheten har fortsatt virksomheten under navnet Credokirken.

– Det var med sorg vi mottok budskapet i dag tidlig om at han hadde gått bort. Samtidig utrykker vi også takknemlighet for Flåten. Selv om det også ble en vanskelig tid, tror jeg de fleste i dag kjenner sorg, sier pastor Olav Rønhovde i Credokirken til Vårt Land.

– Flåten var en karismatisk skikkelse, og var modig med mange initiativ. Mange av initiativene lyktes i starten, og han turte å følge drømmene sine, legger han til.

Han fikk ikke fullføre tjenesten sin. Men i dag er det det gode vi husker. — Sten Sørensen

– Nå har han fått hvile

– Jeg er preget av sorg. Jeg fikk vite dette for kort tid siden, sier pastor og forkynner Sten Sørensen.

I dag ser Sørensen med glede på alt hva Enevald Flåten fikk til i de første årene som pastor og peker på veksten som Levende Ord hadde i de tidlige årene. Han tror at Flåten var et forbilde for mange.

– På 1990-tallet så var nok Enevald en av de mest markante forkynnerne i Norge. Han hadde ekspansiv tjeneste og vekst. Jeg tror han ble en katalysator som fikk andre i tjeneste.

Han tror at dagen i dag er tung for mange.

– Mange er fulle av sorg i dag, sier Sørensen.

Han peker på at slutten på Enevalds liv var krevende.

– Han fikk ikke fullføre tjenesten sin. Men i dag er det det gode vi husker. Jeg takker Gud for hva han har fått utrettet. Nå har han fått hvile, sier Sørensen.

Enevald elsket virkelig Guds ord. Han hadde tro for det han stod for. — Nils Gustav Johnson

KATALYSATOR: Sten Sørensen arbeidet sammen med grunnleggeren av Levende Ord, Enevald Flåten. Han tror at Flåten ble en katalysator for andres tjeneste. (Morten Marius Larsen)





– Elsket Guds ord

Nils Gustav Johnson og Enevald Flåten jobbet sammen om å etablere Jæren kristne senter på 80-tallet. Johnson skulle bare være der i en kort tid, men perioden ble stadig forlenget fordi mange kom til tro.

– Jeg møtte Enevald som nyfrelst på Jæren. Jeg bodde hos familien hans i det tidsrommet jeg var der. Jeg opplevde Enevald og familien hans som varmhjertede, helhjertede mennesker, som virkelig ofret seg for tjenesten, sier Johnson.

Han peker på at dette var mennesker man kunne ringe til både dag og natt. Han peker på at Flåten var åpen for Guds ord og fort kom inn i en tjeneste med åndelige nådegaver.

– Enevald elsket virkelig Guds ord. Han hadde tro for det han stod for. Dette var en rik tid, sier Johnson.

---

Enevald Flåten

Ble født 20.juli 1952 og kommer fra Jæren.

Etablerte i sin tid Jæren kristne senter (1987) og menigheten Levende Ord i Bergen (1992).

Levende Ord var på et tidspunkt Norges største frimenighet.

I 2017 flyttet Flåten til Filippinene. Han giftet seg på nytt med Rosemarie Flåten.

---