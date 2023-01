Jens Stoltenberg mottok pris: – En stor ære

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

– For meg er denne prisen først og fremst en anerkjennelse av det arbeidet Nato gjør hver eneste dag, sa Stoltenberg i sin takketale til en nær fullsatt sal på Akershus festning i Oslo.

– I en usikker tid er det enda viktigere å ha solide, internasjonale institusjoner. Nato, EU og FN er alle resultater av andre verdenskrig, intendert for å bygge en verdensorden der det ikke er den sterkestes rett, men lov og rett som gjelder. Der konflikter løses ved forhandlingsbordet, ikke på slagmarken.

– Gunnar Sønsteby risikerte livet for friheten og uavhengigheten. Slik tusener gjør i Ukraina i dag. Og slik våre soldater er villige til å gjøre – når det trengs. Slik blir krigshelter fredshelter, sa Stoltenberg til stående applaus fra salen.

– Avgjørende bidrag

Juryen begrunner tildelingen med at Stoltenberg gjennom sine åtte år som Natos generalsekretær har «fremvist et engasjement og et lederskap det står stor respekt av».

– I en svært dramatisk og uforutsigbar tid for Europa og Nato har han gitt avgjørende bidrag til å holde alliansen samlet. Hans klare stemme i kampen mot de aggressive kreftene som truer verdensfreden, har skapt resultater og gitt grunnlag for håp, heter det videre i begrunnelsen da vinneren ble kunngjort i desember i fjor.

– Denne prisen har vel aldri vært så aktuell som i dag, sa forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) i sin tale til prisvinneren.

Delt ut siden 2015

Sønstebyprisen har sitt navn etter krigshelten fra andre verdenskrig, Gunnar Sønsteby. Den deles ut til «den person eller organisasjon som i handling har fremstått som en modig forsvarer av de grunnleggende verdier i vårt demokrati, herunder holdt forsvarsviljen levende og bidratt til at vårt forsvar trygger landets frihet og uavhengighet».

Prisen har vært delt ut av Sønstebyfondet siden 2015. Blant tidligere prisvinnere er tidligere generalsekretær i Norsk Presseforbund Per Edgar Kokkvold, dokumentarfilmskaper Deeyah Khan, kunstinstallasjonen Roseslottet og veteraner fra Forsvaret.

