Israel nekter palestinske ledere fri inn- og utreise

Palestinas utenriksminister Riad Malki sier at han fikk beskjed om dette da han søndag returnerte fra Brasil, der han hadde deltatt i innsettelsen av president Luiz Inácio Lula da Silva.

For palestinere flest er det vanskelig å få tillatelse til å reise inn og ut av Palestina, ettersom Israel kontrollerer grenseovergangene og nekter palestinerne å ha sin egen flyplass. Palestinske ledere har imidlertid hatt unntak fra de strenge reglene.

Beslutningen om heretter å nekte palestinske ledere fri inn- og utreise ble tatt under et regjeringsmøte i Jerusalem fredag. Der ble det vedtatt en rekke straffetiltak mot palestinerne, som svar på at de har bedt FNs øverste juridiske organ, Den internasjonale domstolen i Haag (ICJ) om å granske Israels snart 56 år lange okkupasjon.

Tre ledere fra president Mahmud Abbas' Fatah-parti ble fratatt reisepapirene etter at de lørdag besøkte en nylig løslatt palestinsk fange i Ara nord i Israel.

66 år gamle Karim Younis ble løslatt tidligere i uka etter å ha sonet 40 år i israelsk fengsel for å ha drept en israelsk soldat på de okkuperte Golanhøydene.

– De tre mennene utnyttet sin status og tok seg inn i Israel lørdag morgen for å besøke hjemmet til terroristen Karim Younis, heter det i en kunngjøring fra Israels nyutnevnte forsvarsminister Yoav Galant. Som følge av dette er de tre palestinske lederne nå fratatt innreisetillatelsen til Israel, heter det videre.