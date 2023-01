To tenåringer pågrepet for gravskjending i Jerusalem

De to, som er 18 og 14 år gamle, anklages for «vandalisering av gravstøtter og skadeverk på gravlundene» forrige helg, opplyser en talsperson for politiet fredag. De skulle fremstilles for en domstol fredag.

Ifølge israelske medier ble rundt 30 gravstøtter berørt, og skjendingen av den protestantiske kirkegården ble møtt med internasjonal fordømmelse.

Opptak fra overvåkingskameraer ble delt i sosiale medier. De viser to unge menn som kaster store steiner på gravene og dytter et kors over ende. Gravlunden ligger på Sionfjellet, stedet der Jesus antas å ha spist sitt siste måltid med disiplene.

Tysklands ambassadør til Israel, Steffen Seibert, omtalte hendelsen som «avskyelig kriminell atferd». Kirkegården, som ble opprettet i 1848, er også gravsted for de tysktalende protestantene i Jerusalem.

Gravene til tre palestinske politimenn skal være blant dem som ble utsatt for hærverk. Det samme gjelder gravene til folk fra flere protestantiske menigheter, inkludert Samuel Gobat, som var protestantisk biskop i byen midt på 1800-tallet.

