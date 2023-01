Tankesmie advarer mot Putins våpenhvile: – Kan frata Ukraina initiativet

Putin har erklært en våpenhvile på 36 timer 6. og 7. januar i forbindelse med russisk jule- og nyttårsfeiring. USA, Ukraina og flere vestlige kilder har sagt at våpenhvilen er propaganda og et forsøk på å gi russiske styrker en sårt tiltrengt hvile.

– En slik pause vil gi en uforholdsmessig stor fordel for de russiske styrkene og frata Ukraina initiativet. Putin kan ikke rasjonelt sett vente at Ukraina vil følge vilkårene i denne plutselige våpenhvilen, skriver ISW i sin daglige Ukraina-rapport.

Tankesmia skriver videre at det kan være snakk om et forsøk på å få Ukraina til å fremstå som motvillige til en våpenhvile.

– Dette er en informasjonstaktikk Russland har brukt tidligere, skriver ISW.

De påpeker også at en reell våpenhvile må planlegges over tid for å ha effekt. Tankesmia mener det overraskende utspillet derimot viser at Russland ikke vil forhandle på ekte. De viser også til at Putin i en telefonsamtale med den tyrkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan torsdag opprettholdt sine maksimalistiske mål i Ukraina.