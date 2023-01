Israel har løslatt palestiner som har sonet 40 år i fengsel

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

– Alle fangers historie er samtidig historien til et helt folk, og jeg er stolt av å være en av dem som har ofret meg for Palestina, sa Younis da han ankom hjemlandsbyen Ara nord i Israel.

Palestineren Younis er israelsk statsborger og det israelske myndigheter omtaler som israelsk araber. Denne minoriteten utgjør drøyt 20 prosent av befolkningen i Israel.

I 1983 ble han først dømt til døden, men dommen ble senere omgjort til 40 års fengsel.

I Ara fikk Younis en heltemottakelse og be møtt av hundrevis av tilhengere som sang Palestinas nasjonalsang torsdag.

– 40 år har gått som ingenting, for vi anser dette for å være en av bærebjelkene i kampen, sa han, før ha ble båret rundt i landsbyen, viftende med et palestinsk flagg.

Ifølge de palestinske fangenes organisasjon er Younis den palestineren som har sonet lengst sammenhengende straff i Israel, selv om andre har sittet mer enn 40 år til sammen bak murene.

Fetteren Maher Younis har også sittet fengslet siden 1983 for det samme soldatdrapet, men det er ventet at også han blir løslatt i løpet av kort tid.

Israels ferske innenriksminister Aryeh Deri, som er leder av det ultraortodokse Shas-partiet, ba tirsdag landets riksadvokat vurdere muligheten for å frata de to mennene statsborgerskapet.

– Det å frata dem statsborgerskapet vil være et viktig budskap for dem som har blitt symboler som følge av terrorhandlingene de har begått, mener Deri.