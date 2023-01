Ekornes kutter opptil 190 årsverk i Norge

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

Det går fram av en børsmelding onsdag morgen.

150 årsverk kuttes i drift, mens ytterligere 40 årsverk forsvinner fra støttefunksjoner og hovedkontoret. Selskapet hadde før nedbemanningene om lag 1.200 ansatte.

– Etterspørselen etter møbler steg betraktelig under pandemien, men etterspørselen er nå i ferd med å normalisere seg. Dette i kombinasjon med nedkjøling i den globale økonomien, har en negativ effekt på Ekornes’ salgs- og ordreutvikling, heter det.

Samtidig har inflasjonen lagt press på marginene, spesielt på råvarer og transport, ifølge selskapet.

Nedbemanningen på 190 årsverk kommer i tillegg til at 81 ansatte mistet jobben i september. I november gikk sjefen for Ekornes av og finansdirektør Fredrik Ødegård Nilsen overtok ansvaret for hele selskapet midlertidig.

Selskapet melder videre at legger ned produksjonen i Vietnam. I Asia kuttes 700 årsverk og all produksjon legges til Thailand. Denne prosessen skal sluttføres i første kvartal, opplyser selskapet.