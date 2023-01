Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

Partileder Erna Solberg og innvandringspolitisk talsperson Mari Holm Lønseth la tirsdag fram partiets nye integreringspolitiske program. Det har Høyre jobbet med i et år – og nå var det klart.

Programmet varsler ny politikk på områder som bomiljø, arbeidsliv, rasisme og diskriminering, negativ sosial kontroll og arbeidsinnvandring - og at Høyre vil gripe inn i trossamfunn.

Reagere mot vigslere

Om trossamfunn skriver utvalget som har utarbeidet programmet:

At trossamfunn, utenfor den norske kirken, skal få̊ insentiver for å ansette religiøse ledere som har godkjent tilleggsutdannelse fra Norge.

Sikre kompetanse om kjønns- og seksualitetsmangfold blant religiøse ledere i tros- og livssynssamfunn

Sikre at Statsforvalterne følger opp sitt tilsynsansvar mot vigslere som bedriver tjenesteforsømmelse, for eksempel vier par hvor en av personene allerede er gift.

Senke terskelen for å frata vigselsrett fra vigslere som bidrar til flerkoneri og tvangsekteskap.

Vi ønsker å gi religiøse ledere mer innsikt i norske verdier — Mari Holm Lønseth, innvandringspolitisk talsperson i Høyre

Gi kunnskap om norske verdier

På spørsmål fra Vårt Land om hva Høyre mener med punktet om «insentiver», svarer Mari Holm Lønseth at de særlig vil styrke religiøse ledere med norsk utdanning.

– Vi ønsker å gi religiøse ledere mer innsikt i norske verdier, for å bli en større del av det norske samfunnet.

Lønseth går ikke ut med en lang liste med tiltak Høyre ønsker å gjøre nytte av, men peker på to: økonomiske insentiv og mer utdannelse.

– Det er for eksempel en eksisterende utdanning på Universitetet i Oslo som vi har tenkt på. Det er viktig å understreke at dette er en anerkjennelse av trossamfunn, som er et viktig fellesskap hvor man kan drive inkludering, sier Lønseth til Vårt Land.

Teologisk fakultet ved universitetet tilbyr islamstudier i teologi.

Høyre presenterer ny politikk for god integrering INTEGRERING: Høyre-leder Erna Solberg og stortingsrepresentant Mari Holm Lønseth presenterte tirsdag Høyres nye integreringspolitikk. (Javad Parsa/NTB)

Solberg krevde modernisert islam

Når Erna Solberg som Høyre-leder legger fram et nytt integreringspolitiske program, går det en linje tilbake til den første regjeringen hun var statsråd i.

I 2003 var hun kommunalminister i Bondevik-regjeringen, og hadde ansvaret for asyl-, flyktning- og integreringspolitikken. Da gikk Solberg ut i Aftenposten og ba norske muslimer moderniserer sin islam. Hun var kritisk til imamene og forlangte større kunnskap om hvordan det er å leve i Vesten.

– Vi må få de muslimske miljøene til å konstatere at de lever i Europa, at de er en minoritetsgruppe og må bidra med noe. Det finnes ingen annen vei enn å modernisere islam i Europa, sa Solberg.

Hun stilte også krav til hvem som skal få være imamer i muslimske forsamlinger:

– De kan ikke bare hentes fra de muslimske landene, der muslimene er i majoritet. De trenger de mer utdannelse, som de bør kunne få i Europa.

