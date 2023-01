Erna Solberg erkjenner medansvar for trøbbel på Follobanen

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

– Det har vært mange overskridelser, så det kan godt hende at dette også har skjedd i vår tid, sier Solberg til Nettavisen.

Til TV 2 sier Solberg at Høyre «alltid føler et ansvar» for prosjekter som de har vært med på.

– Det er gjort feil, og det er helt fint at det nå gjennomgås skikkelig hvorfor feilen har oppstått, og hva feilen faktisk består i, sier hun.

Hvem som har skyld i problemene, ønsker ikke Solberg å spekulere på.

– Vi må finne ut hva som har gått galt, hvorfor det har gått galt, og så må vi ta stilling til det. Og det mener jeg det ser ut som om samferdselsministeren gjør, og det tror jeg er de riktige grepene å ta, sier hun.