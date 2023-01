Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

Mens bibel-lesertallene går ned i deler av verden, har det vært en stor økning både i Norge og andre europeiske land.

Det skriver YouVersion - skaperne av appen Bible og bibel.com. Etter Russlands invasjon av Ukraina, skal trafikken på den ukrainske versjonen av bibelen ha økt med 55 prosent innad i landet.

Også i nabolandene har bruken gått opp, der har de fleste ha opplevd en kolossal prosentvis vekst. Veksten kom i takt med at ukrainere søkte tilflukt og i nabolandene, og søkte trøst i Bibelen på sitt eget morsmål.

Nederland og Tyskland topper listene med en økning på 1060 og 733 prosent. Landene etterfølges av Slovakia og Storbritannia med henholdsvis 682 og 514 prosent økning.

YouVersion forteller ikke hvor mange faktiske lesere denne prosentvise økningen tilsvarer.

De mest populære versene på ukrainsk, er i Jesaja kapittel 41. Det mest populære bibelverset var:

«Frykt ikke, for jeg er med deg! Se deg ikke engstelig for, for jeg er din Gud! Jeg styrker deg og hjelper deg og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd».

ØKNING: Nabolandene til Ukraina har opplevd en stor prosentvis vekst etter at krigen brøt ut i Ukraina. (YouVersion)

Nedgang i USA

Tidligere i år ble det meldt om at 26 millioner amerikanere hadde sluttet å lese bibelen regelmessig etter pandemien.

I 2021 oppga 50 prosent av amerikanere at de leste bibelen på egenhånd minst tre eller fire ganger i året. Dette tallet hadde holdt seg mer eller mindre stabilt siden 2011. I 2022 oppga imidlertid 39 prosent det samme. Det utgjorde en nedgang på 11 prosent på ett år. 10 prosent oppga at de leste bibelen daglig, opp mot 14 prosent året før.

Det kom i kontrast til Norge, der man heller så økning av bibellesing under pandemien. Bibelselskapet fortalte at 750 000 hadde brukt nettsiden deres Bibel.no. Dette forklarte de med en større eksponering på digitale plattformer.

«Kjærlighet» mest populære søkeord

Ved begynnelsen av krigen var ordene «krig», «frykt» og «angst» de mest bruke søkeordene blant ukrainerne. Ettersom krigen utviklet seg, ble de mest populære søkeordene erstatta med ord som «kjærlighet».

– Disse familiene går gjennom noe de fleste av oss ikke kan se for oss, sier grunnlegger og administrerende direktør for YouVersion, Bobby Gruenewald, i en pressemelding.

– Midt i det som sannsynligvis er den vanskeligste tiden i livene deres, søker de til bibelen for trøst, fred og håp. Det er derfor en ære for oss å gjøre Guds ord tilgjengelig for dette folket når de trenger det som mest, sier han.

---

Religion i Ukraina

67 prosent av befolkningen i Ukraina regner seg om ortodokse kristne.

I 1990 ble religionsfrihet innført.

Det er en betydelig katolsk minoritet i landet.

Etter 1990 har vestlige frikirker og sekter fått innpass i Ukraina.

Kilde: Store Norske Leksikon

---