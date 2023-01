To palestinere drept i israelsk militæroperasjon

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

De drepte mennene var 22 og 25 år gamle. I tillegg ble tre personer såret i operasjonen.

Ifølge kilder i det israelske forsvaret gikk soldater inn i landsbyen for å ødelegge hjemmene til to palestinere som mistenkes for å ha vært involvert i en hendelse i september, der en israelsk soldat ble drept.

Hærens radiostasjon melder om skuddveksling med lokale beboere under operasjonen ved Jenin.

Etter en rekke angrep mot israelere som startet i mars i fjor, har hæren utført flere operasjoner rundt Jenin og ellers på Vestbredden. Det har ført til nesten daglige sammenstøt med dødelig utfall.

I fjor ble 172 palestinere drept i sammenstøt og angrep, ifølge myndighetene i Ramallah. Det er det høyeste siden 2006