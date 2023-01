Slaveri-anklager mot Benedict Cumberbatchs familie

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

Myndighetene på den karibiske øystaten Barbados vurderer å be om erstatning fra familien.

Cumberbatch spilte selv en plantasjeeier i den oscarvinnende filmen «12 years a slave». Avsløringer viser at historien ikke var så langt fra virkeligheten. På 1700- og 1800-tallet eide skuespillerens forfedre en slaveplantasje på Barbados.

Det var rundt 250 slaver der fra Joshua Cumberbatch kjøpte plantasjen i 1728 fram til slaveriet ble avskaffet mer enn 100 år senere, skriver The Telegraph.

– Alle etterkommere etter hvite plantasjeeiere som har dratt nytte av slavehandelen, bør oppfordres til å betale erstatning. Inkludert familien Cumberbatch, sier David Denny, generalsekretær i Caribbean Movement for Peace and Integration.

Han sier pengene kan gå til lokale sykehus, skoler og infrastruktur.

Det er uklart hvor stor del av familien Cumberbatchs penger som har kommet skuespilleren til gode. Han er sønn av skuespilleren Wanda Ventham. Hun ba ham ifølge Cumberbatch selv om ikke å bruke det etternavnet i karrieren fordi hun fryktet at han skulle få krav om erstatning på grunn av familiehistorien.

Cumberbatch har selv sagt at han beklager familiens kobling til slaveriet. Han har antydet at det var grunnen til at han tok rollen i «Amazing Grace», som handler om Storbritannias avskaffelse av slaveriet.