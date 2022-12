FN ber om rettslig vurdering av israelske bosetninger

FNs sikkerhetsråd har slått fast at bosetningene på den okkuperte Vestbredden er ulovlig. Den internasjonale domstolens avgjørelser er bindende, men retten har ikke mulighet til å håndheve dem.

Avstemningen i FN vil uansett være en utfordring for Benjamin Netanyahu, som nettopp har presentert Israels nye og ytterliggående regjering. I den sitter partier som vil annektere Vestbredden.

– Tiden er inne for at Israel holdes ansvarlig etter loven og for sine pågående forbrytelser mot vårt folk, sier Nabil Abu, talsmann for den palestinske presidenten Mahmoud Abbas.

Israel fordømte avstemningen før den ble holdt. 87 av FNs medlemsland stemte for, 23 imot go 53 avsto fra å stemme. Norge var ifølge Times of Israel blant landene som avsto fra å stemme på resolusjonen.