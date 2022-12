Kirkens Nødhjelp setter deler av arbeidet i Afghanistan på pause

I en pressemelding skriver Kirkens Nødhjelp at Talibans beslutning om å forby kvinner å gå på jobb hindrer dem i utføre arbeidet deres.

– Kirkens Nødhjelp har siden 26. desember satt de deler av arbeidet i Afghanistan som lar seg suspendere på pause med unntak av umiddelbart livreddende aktiviteter, fram til vi har klarhet i hva dette faktisk betyr for oss, sier generalsekretær Dagfinn Høybråten.

– Det er derfor maktpåliggende at Norge fortsetter å legge press og bruker alle kanaler for dialog slik at hjelpeorganisasjonene kan få gjort jobben sin og akutte behov for humanitær innsats blir møtt, sier han videre.