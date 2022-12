Ber Den russisk-ortodokse kirke i Ukraina kalle Putin for Satan

– Vi vil aldri tillate noen å bygge et imperium inni den ukrainske sjelen, sa president Volodymyr Zelenskyj under en fjernsynstale til det ukrainske folk i starten av måneden.

Ukrainske myndigheter vil legge begrensninger for religiøs virksomhet i landet knyttet til Russland, annonserte Zelenskyj.

[ Fleire unge søker hjelp med tunge tankar i jula ]

Kan miste verdensberømt kloster

Siden 1600-tallet har Ukraina vært tilknyttet den russisk-ortodokse kirken. I 2014, da Russland annekterte Krim-halvøya, brøt en fløy av kirken med Moskva. Den nye ukrainsk-ortodokse kirken har siden 2019 vært likestilt med den opprinnelige russisk-ortodokse kirken i Ukraina. Også sistnevnte brøt i mai i år med Russland.

Ukrainske myndigheter har likevel mistenkt fortsatte bånd mellom Moskva og den russisk-ortodokse kirken i Ukraina. Nylig gjennomsøkte Ukrainas nasjonale sikkerhetsbyrå (SSU) flere av kirkesamfunnets bygg. Her fant de det de mener er bevis på at kirken fortsatt samarbeider med Putins regime.

Myndighetene har derfor sagt opp kirkens leiekontrakt med det verdensberømte Grotteklosteret i hovedstaden Kyiv. Klosterleder Pavel Lebed har reagert på dette og bedt om at kirken fortsatt kan få holde til i klosteret.

[ The send gjør comeback ]

– Si at Putin er Satan

Tirsdag denne uken ba lederen for Ukrainas sikkerhetsråd, Oleksij Danilov, kirken om å ta ytterligere avstand fra Russland. Uttalelsen kom i sammenheng med konflikten rundt Grotteklosteret.

– Hvis dere ikke har noen tilknytning til Russland, så kan dere ta offisielt farvel og si at den russiske presidenten Vladimir Putin er Satan, sa Danilov til den russisk-ortodokse kirken på ukrainsk fjernsyn tirsdag.

Han la til at også den russisk-ortodokse patriarken Kirill er en djevel. Kirill sa i oktober at president Vladimir Putin var Guds utvalgte til å styre Russland.

Vardø-kapell ble stoppet

Også Den russisk-ortodokse kirke i Norge har blitt anklaget for å støtte opp under russisk etterretning. Tidligere i desember ble det klart at kirken ikke lenger fikk bygge et kapell i Vardø, etter at kommunen først hadde støttet byggingen. I Vardø, som ligger 28 kilometer unna grensen til Russland, finner man også to radar-anlegg som er viktig for norsk etterretning.

– Kan vi stole på lojaliteten deres til den norske stat? Dette blir også et religiøst spørsmål. Er man lojal mot patriarken, paven eller staten der du bor? Det kan hende at det bikker over til litt for mye mistenksomhet nå, men før har vi vært for naive, sa forsker ved sjøkrigsskolen Ståle Ulriksen til Vårt Land i forbindelse med saken.

Fader Kliment er prest i den russisk-ortodokse menigheten Hellige Olga i Oslo, og har også hatt presteansvar for menighetene i Stavanger, Bergen, Trondheim, på Svalbard og nå også i Arendal. Han mente den russisk-ortodokse kirken ble unødvendig mistenkeliggjort.

– Den russiske kirken sentralt har ikke kjøpt noe som helst. Dette handler om mennesker lokalt som har prøvd å skaffe seg gudstjenestesteder, sa fader Kliment til Vårt Land.