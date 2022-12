900 besøkte Fattighuset i Oslo før jul

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

Aldri før har pågangen på lille julaften vært tilsvarende. Vanligvis ligger antallet på 160 til 200 gjester, men i år møtte 900 besøkende opp dagen før julaften, skriver Avisa Oslo.

– Det har vært veldig travelt, men også veldig hyggelig, sier styreleder Lisbeth Hvalby på Fattighuset.

Hun forklarer at barnefamilier ble invitert på nissefest, og at barna fikk pynte hvert sitt pepperkakehus. I tillegg til at de besøkende fikk en matpakke, kunne Fattighuset overraske med en ekstra hyggelig julegave.

– Alle som dukket opp lille julaften, fikk et matgavekort på 1.000 kroner hver, sier Hvalby.

Gjestene kom fra alle sosiale lag. Det var alt fra enslige foreldre til studenter, og flere ukrainske flyktninger.