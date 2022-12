Normisjon-eiendom solgt for 16,5 millioner

Bibelskolen Gå ut senteret holdt til på eiendommen mellom 1984 og 2015. Etter det har den vært leid ut.

Normisjon skriver på egne nettsider at Corvita eiendom AS overtar eiendommen neste sommer, når leiekontrakten med nåværende leietaker utgår. Eiendommen ble lagt ut for salg for 19 millioner kroner tidligere i år, men ble til slutt solgt for 16,5 millioner kroner.

Ville ikke leie videre

– Selv om dette var mindre enn vi i utgangspunktet forventet, er vi fornøyde ut ifra dagens markedsverdi, sier økonomi- og administrasjonssjef i Normisjon Eivind Milton Saaghus i en pressemelding.

Han forteller også at det var flere interesserte, men kun to budgivere som har kommet med bud i høst.

– Valget stod mellom å pusse det opp med tanke på fortsatt utleie eller å selge det. Landsstyret valgte det siste ut fra tanken om at våre eiendommer skal brukes til noe som samsvarer med Normisjons formål. Det har kommet mange forslag om hva eiendommen kunne brukes til i Normisjons regi. Blant annet har ideen om en folkehøgskole og et større misjonssenter i samarbeid med Region øst vært lansert, men av ulike årsaker har ingen av forslagene latt seg realisere, sier Saaghus.

Corvita eiendom AS som har kjøpt eiendommen, er datterselskapet til Corvita AS som ble etablert i 2020. Ifølge egne nettsider tilbyr de «tilpassede tjenester innen helse og omsorg, og barnevern og oppvekstsektoren».