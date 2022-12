Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

Vladimir Putin har signert et dekret som forbyr leveranser av olje og oljeprodukter som innfører pristak. Dette vil gjelde fra 1. februar.

Norge fulgte 8. desember et vedtak fra EU og G7-landene og innførte et pristak på 60 dollar per fat råolje fra Russland. Dermed vil Norge etter dekretet ikke få importert russisk olje etter 1. februar.

Saken oppdateres.