Mann pågrepet og siktet for drapsforsøk etter voldshendelse i Oslo

– En patrulje ble kontaktet av en person som hadde skader som var forenelig med stikkskader. Fornærmede er bevisst og blir ivaretatt av helse, skrev Oslo-politiet på Twitter like etter klokken 0.30 natt til tirsdag.

Mannen i 20-årene tok kontakt med politiet i Hammersborggata, og politiet sperret av et område ved krysset Hammersborggata-Calmeyers gate som de mener kan være åstedet.

Krimteknikere har undersøkt stedet, og politiet har gått gjennom området for å se om hendelsen kan ha vært fanget opp av overvåkingskameraer.

Ifølge politiet virker det som om hendelsen ikke er tilfeldig.

Anne Alræk Solem, leder for seksjon for drapsetterforskning i Oslo politidistrikt, sier til VG at mannen har alvorlige, men ikke livstruende skader.

Like over klokken 4.30 opplyste operasjonsleder Skott at en person er pågrepet og siktet for drapsforsøk.

Den pågrepne er en mann i 30-årene. Hans forsvarer Halvard Helle sier til NTB i 13.30-tiden tirsdag at klienten sitter i avhør.

– Han har selv ønsket å avgi en forklaring for politiet, sier Helle.

– Hvordan stiller han seg til siktelsen for drapsforsøk?

– Det får vi komme tilbake til etter avhøret.