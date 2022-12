Fortsatt svært glatte veier både i vest og øst

Gjennom hele julehøytiden har det vært problemer med rufsete vær og glatte veier flere steder i landet. Dette fortsetter andre juledag.

– Det er krevende vinterforhold på de fleste veier i indre strøk av Vestlands-området, Voss, Aurland og deler av Sogn. Alle biler er ute og gjør tiltak, men det kan fortsatt være glatt og dårlige forhold flere steder. Kjør forsiktig og etter forholdene, opplyser Vegtrafikksentralen vest på morgenkvisten.

På kvelden søndag første juledag sendte Meteorologisk institutt ut farevarsel om glatte forhold i Oslo og deler av Viken og Innlandet.

– Fra sent søndag ettermiddag er det fare for is på grunn av omslag til mildvær og regn på kald bakke. Nedbøren starter som snø, og går over til regn etter hvert. Vurder bruk av brodder. Beregn ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene, skriver instituttet.

Farevarselet ble mandag morgen forlenget og gjelder fram til klokka 13.

Overfor VG opplyser Vegtrafikksentralen øst at det er krevende forhold på Østlandet i morgentimene. Gjennom natten har det vært flere bilberginger.

– I dag er en dag du må vurdere om du må ut å kjøre eller ikke. Om du må ut, så kjør forsiktig og senk farten, sier Christofa Key-Nilsen hos veitrafikksentralen.

Et annet tiltak som anbefales av Vegvesenet, er å holde spesielt god avstand til bilen foran deg.