Støre håper neste jul blir bedre

– For mange mennesker i Norge er julen en fin tid for å være sammen med familien og få avkobling. Det må vi huske på. Samtidig er det mange som opplever urolige tider nå. Mitt budskap til dem er at ingen skal stå alene i Norge, sier statsminister Jonas Gahr Støre til NTB.

Han vedgår at det ligger et alvor i luften under årets julefeiring.

– Jeg mener vi skal gå inn i et nytt år med håp, men vi må være nøkterne også. Vi må ikke lure oss selv. Det er alvorlige tider nå, sier statsministeren.

Selv feirer Støre julen med barn og barnebarn og håper på en fredelig tid.

– Men jeg er veldig klar over at mange føler på en uro denne julen. Det gjør inntrykk på meg. Prisene har steget, rentene har økt. Noen er urolige for å få endene til å møtes. Vi har en plan for å komme gjennom dette, og vi skal klare det sammen, sier statsministeren.

Urolige tider

NTB møter ham til juleintervju i statsministerboligen. Det brenner godt i peisen og julekakene står på bordet. Men utenfor er det mørkt og kaldt.

– Krigen i Ukraina kaster lange skygger. Aller verst er det jo for dem som nå opplever at mat og energi blir så dyrt at de strever med sult. Det sender også ringvirkninger inn til vårt land.

Statsministeren understreker at regjeringen har tatt flere grep i statsbudsjettet for å hjelpe dem som har det aller vanskeligst.

– Vi skal være fornøyd med at vi har en velferdsstat i dette landet som vi har utviklet og investert i, slik at det er gratis helsehjelp. Det er gratis skole. Nå blir det billigere barnehager og billigere skolefritidsordninger, som gjør livet litt enklere for folk, sier Støre.

Tydelige forskjeller

Forskjellene i samfunnet kommer tydeligere fram i krisetider, mener han.

– Vi må være ærlige med folk og si at høye priser er ikke noe vi kan stanse med et vedtak eller en ukes arbeid. Det er noe vi må klare å stå i over noe tid. Men jeg er sikker på at vi skal klare det.

I løpet av høsten har flere i Norge stått fram med historier om hvordan det er å streve med økonomien. Støre har aldri opplevd fattigdom selv, men har møtt mange av dem som sliter. Det har gjort inntrykk.

– Det handler om å møtes menneske til menneske. Men det er gjennom politikken vi kan fordele mer rettferdig. Det betyr at vi vender oss til dem som har mest og sier det blir et spleiselag som skal håndtere dette.

Dårlige målinger for Ap

Det går ikke så bra med Arbeiderpartiet på målingene for tiden. Oppslutningen er historisk lav, og på enkeltmålinger har partiet vært helt nede i 15–16 prosent.

– Jeg liker ikke de lave tallene våre, men jeg er enda mer bekymret for de tallene som folk møter i hverdagsøkonomien sin. Det er dem vi må prøve å snu, sier Støre.

Han er overbevist om at den negative trenden kan snus – også for partiet.

– Men det klarer du heller ikke fra en uke til en annen. Politikken må få tid til å virke.

Oppskriften er slik:

– Vi må forstå den tiden vi lever i. Vi må lytte til de erfaringene folk gjør, og vite hvilke verdier vi bygger på. Så skal vi gi muligheter for alle, rettferdig fordeling og sterke fellesskap som stiller opp for folk. Vi fører nå en politikk som skal få prisstigningen ned, folk i jobb og gi trygghet., sier Støre.