Medier: Én drept i skyting i Paris – gjerningsperson pågrepet

Den mistenkte gjerningspersonen er pågrepet av politiet, melder BFM TV.

De skriver at minst seks personer er såret, minst én av dem alvorlig.

Nyhetsbyrået Reuters siterer franske medier som melder at én er drept og at tilstanden er kritisk for to andre.

Øyevitner på stedet skal ha meldt om at sju-åtte skudd ble avfyrt på gaten, melder nyhetsbyrået AFP. Det skal ha oppstått kaos i gaten som følge av skytingen.

Politiet i Paris opplyser på Twitter at det er en pågående politiaksjon i byens 10. arrondissement, og ber publikum om å unngå området.