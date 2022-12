Langt færre permitteringer hos lakseselskapene

– Det er en veldig god nyhet å bringe ut nå før jul, eller nærmest i jula. Det er mange som har jobbet veldig hardt ut gjennom høsten for å lande arbeid.

Det sier fabrikksjef Jørn Tore Fjellstad til NRK etter at det ble kjent at de 103 personene som jobber på Innovanor på Senja får komme tilbake på jobb etter nyttår.

Det var Dagens Næringsliv som omtalte nyheten først. Også Lerøy permitterer færre enn først varslet.

Bakgrunnen er ifølge fabrikksjefen eksterne kontrakter på slakt og filetarbeid. For Salmars fabrikk på Frøya er det nesten 750 personer som kun har mellom 30 og 50 prosents arbeid de neste månedene.

Bakgrunnen for de varslede permitteringene var den mye omtalte lakseskatten.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) varslet tidligere i høst at regjeringen ville innføre en egen grunnrenteskatt or havbruksnæringen er den effektive satsen satt til 40 prosent. Skatten skal gjelde produksjon av laks, ørret og regnbueørret. Et bunnfradrag på 4.000-5.000 tonn skal sikre at kun de største aktørene må betale.

Ordningen gjelder fra 1. januar 2023. Den ventes å gi mellom 3,6 og 3,8 milliarder kroner årlig i skatteinntekter, som fordeles likt mellom stat og kommuner.