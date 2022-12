Halvparten av Shanghais innbyggere ventes å bli covidsmittet innen nyttår

– Det blir utrygt til jul og nyttår. I denne tragiske kampen kommer hele stor-Shanghai til å falle, og alle sykehusansatte til å bli smittet. Vi kommer til å smitte familier, alle pasientene. Vi har intet valg, og vi kan ikke unnslippe det, skrev Deji-sykehuset i Shanghai på sin WeChat-konto.

Reuters skriver at sykehuset anslår at 12,5 millioner av Shanghais 25 millioner innbyggere vil bli smittet før årets utgang. Dette skjer etter at Kina brått lettet på de fleste koronarestriksjonene sine tidligere i måneden. Fram til da hadde landets innbyggere måttet venne seg til at hele bydeler ble ilagt strenge nedstenginger, lange karantener, og hyppig massetesting.

Den plutselige åpningen har overveldet et sårbart helsevesen. I tillegg er det relativt dårlige vaksinasjonstall, særlig blant eldre. Kina har heller ikke brukt mRNA-vaksinene som har vært i bruk i Vesten.

En analyse fra selskapet Airfinity i London viser at Kina kan ha opptil en million koronatilfeller om dagen, skriver Bloomberg.

Tallet kan stige til flere millioner om dagen i de kommende månedene. Dødstallene er mer vriene å spå, ettersom kinesiske myndigheter har en smal definisjon for hva som teller som et koronadødsfall.