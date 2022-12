Flest kvinner dropper alkohol foran barna i jula

En undersøkelse Ipsos har gjennomført for Av-og-til viser at 47 prosent av norske kvinner dropper alkoholen på julaften. 41 prosent av norske menn gjør det samme.

– Vi ser at mange går for alkoholfritt når de tilbringer jula med barn, og at de aller fleste som drikker alkohol holder seg til maks to glass. Det er gode nyheter for barna, sier Ragnhild Kaski i Av-og-til.

Alkovettorganisasjonen spør hvert år barn hva de synes er greit. De fleste svarer at de vil at voksne skal drikke null, ett eller maks to glass når de er sammen med dem.

Ifølge undersøkelsen oppgir 5 prosent kvinner at de drikker tre glass eller flere, mens 13 prosent av menn gjør det samme.