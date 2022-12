Tidligere nazi-sekretær dømt til to års betinget fengsel

Dommen er i tråd med påstanden til tysk påtalemyndighet.

Furchner var kun 18–19 år da hun jobbet i Stutthof konsentrasjonsleir i det da tyskokkuperte Polen, og saken har derfor blitt ført i en såkalt ungdomsdomstol.

Furchner er den første kvinnen på mange tiår som straffeforfølges for forbrytelser under nazistenes regime.

Rettssaken startet 19. oktober og har vært holdt i den nordtyske byen Itzehoe, like nord for Hamburg.

Under sluttprosedyren argumenterte aktor Maxi Wantzen for at Furchner er skyldig i å ha medvirket til «grusomme og ondsinnede drap» på over 10.000 mennesker fra 1943–45.